L'Austria, piste da sci aperte: parte la campagna '#winterlove'

Semaforo verde per la stagione invernale in Austria. Per l’occasione, l'ente nazionale austriaco per il turismo, insieme ai suoi partner, ha lanciato #winterlove, la più grande campagna di sempre, con l’intenzione di creare in tutto il mondo la massima attenzione per l'inverno in Austria.

Da est a ovest, da nord a sud, non c’è area d’Austria dove l’inverno non riservi esperienze, divertimento e avventura. Nelle nove regioni del Paese sarà possibile sperimentare attività sportive d’ogni genere, associate ad atmosfere particolari, a una calda accoglienza e al soggiorno in strutture di alta qualità.



Se sci, snowboard e freeride sono ancora le attività sportive invernali numero uno, l'inverno ha tuttavia smesso da tempo di essere esclusivamente la stagione per una vacanza sportiva, ma è anche ideale per una vacanza rigenerante nella natura o per scoprire le città.



Lisa Weddig, direttrice generale di Österreich Werbung, spiega: "Con la nostra campagna, vogliamo fare appello agli amanti degli sport così come ai vacanzieri che prediligono l'inverno. Al centro dell’offerta arte, cultura ed esperienze culinarie condivise".