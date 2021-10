Ota, Slovenia: “Un’edizione all’insegna della ripartenza”

Green, sport, wellness, gastronomia e turismo sostenibile. Questi i temi chiave su cui si sviluppa l'offerta turistica della Slovenia.

"L'edizione 2021 della fiera - afferma il direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, Aljoša Ota (nella foto) - è nel segno della ripartenza, con appuntamenti e un grande interesse degli agenti e dei visitatori per il Paese".

Per il 2021/2022, considerato periodo di transizione in vista del 2023, "non abbiamo stravolto la nostra strategia - spiega il direttore -, che punta già da tempo al turismo sostenibile, la nostra pietra miliare, focalizzato sul cliente con offerte orientate all'outdoor e al benessere delle spa. Mettiamo sempre al centro il cliente e le esperienze che può fare in Slovenia".



L'ultimo anno il Paese ha sviluppato un focus particolare sulla gastronomia. "C'è stato un grande interesse per questo comparto che lega la cultura con le destinazioni - continua il direttore -, un volano importante perla ripresa. Inoltre investiremo molto nei prossimi anni nel turismo sportivo, grandi eventi ed esperienze legate all'outdoor". Il cliente principale è un viaggiatore che "ama la natura, i luoghi incontaminati, la cura per se stesso, il wellness interiore ed esteriore". P. T.