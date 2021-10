Mnii, Marocco: “A TTG con una nuova strategia”

Una nuova immagine, una nuova strategia e soprattutto la voglia di ripartire. Il Marocco partecipa a TTG Travel Experience determinato a sostenere il comparto turistico in questa fase di ripresa, come spiega Aziz Mnii, direttore dell’Ente Nazionale del Turismo del Marocco in Italia: “Abbiamo tanto entusiasmo e siamo pronti a ripartire più performanti che mai - spiega -. Abbiamo una nuova strategia, frutto di ricerche di mercato e sondaggi sul campo. Una nuova immagine e un claim ‘Tourism in action’, che ben denota la voglia di ripartire assieme a tutto il comparto dell’industria turistica che si è organizzato per accogliere i flussi internazionali con nuovi hotel e progetti di sviluppo, nuovi voli ed eventi”.

I nuovi collegamenti

In primo piano l’apertura della nuova base Rayanair ad Agadir e le nuove rotte sull’Italia di Wizz Air, che programma 5 voli settimanali per Marrakech da Milano Malpensa. Sul fronte alberghiero, invece, il Paese vede l’apertura di sei nuovi hotel ad Agadir Taghazout, nella cui area sarà sviluppata un’offerta turistica di nuova generazione tra sport e benessere.



L'accordo fra Ryanair e Onmt è stato siglato a Taghazout: la nuova base ad Agadir sarà operativa da novembre 2021. Beneficerà di due aerei con base all'aeroporto di Agadir Al Massira, di un investimento di 200 milioni di dollari e dalla creazione di 60 posti di lavoro diretti.