Da Musk a Ronaldo passando per Gates: le mani dei miliardari sul mondo travel

“Se il turismo fa gola alla finanza. Il mondo del travel, dopo qualche anno di calma piatta, sembra aver ritrovato la capacità di attirare gli investimenti extra settore. Sicuramente un buon segnale per quanto riguarda il comparto a livello mondiale...

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SULLA DIGITAL EDITION DI TTG MAGAZINE



“Se il turismo fa gola alla finanza. Il mondo del travel, dopo qualche anno di calma piatta, sembra aver ritrovato la capacità di attirare gli investimenti extra settore. Sicuramente un buon segnale per quanto riguarda il comparto a livello mondiale, dal momento che in alcuni casi si tratta di nomi decisamente noti della finanza, famosi anche per scommettere sempre sui cavalli vincenti. Insomma, come si dice, 'follow the money': per capire come stanno le cose bisogna seguire il denaro. E se i fondi confluiscono nel turismo, hanno i loro buoni motivi. Sicuramente tra i nomi che di recente hanno fatto più parlare di sé c'è quello di Bill Gates…”. (...Prosegue sulla Digital edition di TTG)