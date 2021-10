Singapore apre all’Italia e altri 8 Paesi

di Alberto Caspani

Dal 19 ottobre Singapore aprirà ai visitatori italiani. O meglio, solo a quelli vaccinati. La notizia è stata confermata durante i lavori del World Routes 2021, il più importante evento per il mercato aereo ospitato quest'anno a Milano.

Dopo il successo delle Vaccinated Travel Lanes (VTL), corridoi covid-free attivati in via sperimentale con Germania e Brunei, la città-stato asiatica apre ora i confini ad altri 9 Paesi: oltre all'Italia, Canada, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti e, dal 14 novembre, Corea del Sud.



L'accesso diretto e senza quarantena è consentito solamente presentando l'Eu Covid certificate in versione digitale, accompagnato da un'assicurazione sanitaria con copertura minima di 30mila dollari locali e un test Prc entro 48 ore dalla partenza per Singapore, così come all'arrivo.