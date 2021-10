Wallonia Trade Day: alla conquista dei mercati forti europei

di Gaia Guarino

Ripartire dal trade. Per la Vallonia, dopo un 2020 sfruttato al meglio per rilanciare la propria strategia sul mercato interno e rafforzare il marchio, sono due gli appuntamenti importanti. Da una parte la seconda edizione del Wallonia Trade Day in corso a Mons e dall'altra TTG Travel Experience a Rimini.

"Il Trade Day è un evento per dire a tutti che siamo pronti", spiega Pierre Coenegrachts, deputy ceo di VisitWallonia. "Serve per per andare alla ricerca del nostro pubblico tradizionale europeo, soprattutto Italia e Spagna, e dei turisti in arrivo da Uk e dai Paesi limitrofi".



Se l'anno scorso a dominare sono stati i visitatori belgi che hanno scoperto il proprio territorio, il 2021 è stato invece il momento di rimettere in moto la macchina, progressivamente. Eccellente il lavoro condotto in tandem con il team italiano dell'ente del turismo diretto da Silvia Lenzi con la collaborazione di Romano (entrambi nella foto) trade development account.



"Loro conoscono bene l'Italia e sensibilizzano adv e t.o. verso la destinazione", commenta Etienne Claude, direttore generale di VisitWallonia. "Rispetto a Bruxelles e le Fiandre, le nostre città sono più piccole e ci permettono di mostrare il calore umano della regione".



La volontà è quella di posizionare la Vallonia come meta turistica con prodotti di qualità che vanno da un'ampia offerta alberghiera alla cultura e alla natura. Una vacanza adatta a tutti e un'immagine dei luoghi valorizzata dal sentimento di sentirsi ben accolti, un qualcosa che si può sperimentare una volta in loco.