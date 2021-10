Doccia fredda per l’industria del turismo australiano. Mentre veniva data ormai per certa la riapertura dei confini già dalla metà di ottobre, il primo ministro Scott Morrison ha annunciato che questa data non sarà valida per i turisti internazionali. Per loro se ne riparlerà nel 2022, senza però specificare quando il prossimo anno.

Chi potrà dunque entrare nel Paese dal mese prossimo? Per ora le porte saranno aperte agli australiani, agli studenti e ai lavoratori stranieri che hanno particolari qualifiche. Resta invece ancora da decidere se i cittadini australiani vaccinati potranno viaggiare all’estero.



Nei giorni scorsi la Qantas aveva annunciato la ripresa dei voli a lungo raggio verso Londra e Los Angeles dalla metà di novembre.