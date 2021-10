Le ripresa normale dei flussi turistici è ancora lontana, tuttavia il Giappone non ha alcuna intenzione di allentare il legame con la distribuzione italiana. Da qui la decisione di partecipare a TTG Travel Experience: un’occasione imperdibile, spiega il direttore di Jnto Toru Kitamura (nella foto), per “continuare a collaborare con gli attori dell’industria turistica italiana e a informare sull’offerta turistica giapponese”.

A tu per tu con il trade

Forte di una campagna vaccinale che, seppur partita a rilento, a metà settembre ha portato al raggiungimento del 50,9% della popolazione completamente vaccinata, il Paese si prepara a riaprire al turismo e intanto l’ente conferma il duplice appuntamento con il roadshow anche per questo anno fiscale.



Attualmente, salvo variazioni dovute alla pandemia, sono previsti due incontri live, il primo a Cagliari nel mese di novembre e il secondo a Udine tra febbraio e marzo (data da definirsi). Ai due appuntamenti in presenza si andrà ad aggiungere un programma di incontri online tra dicembre e gennaio.