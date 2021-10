Turismo Irlandese: al TTG di Rimini il debutto della nuova direttrice Italia Marcella Ercolini

Turismo Irlandese riparte da TTG Travel Experience per rilanciare la destinazione insieme al trade e l’evento rappresenterà anche la prima uscita pubblica della nuova direttrice per l’Italia, Marcella Ercolini, in carica da questo mese, che vanta una vasta esperienza di sviluppo strategico e commerciale nei settori alberghieri e lifestyle a livello internazionale.

“Obiettivo di breve e lungo periodo di Turismo Irlandese in Italia – spiega l’ente in una nota -, ridare impulso alle attività legate al Belpaese, mercato tra i più importati prima del Covid-19, che occupava la sesta posizione per numero di presenze”.



Tra le attività messe in campo in questa fase c’è la campagna di comunicazione “Premi il tasto verde” e quella dedicata alla Wild Atlantic Way. Dal 18 ottobre, inoltre, al via inoltre la campagna dedicata alla capitale Dublino e attiva fino alla fine dell’anno, finalizzata all’incentivazione degli short breaks invernali e di inizio primavera.