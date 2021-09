Viaggi alle Seychelles: le regole di ingresso per i turisti italiani

di Livia Fabietti

Con l'apertura dei corridoi turistici Covid free sarà possibile trascorrere una vacanza alle Seychelles (in precedenza raggiungibili solo per lavoro o necessità), senza obbligo di isolamento o quarantena, attenendosi a specifiche misure di sicurezza sanitaria.

Le regole

I viaggiatori in arrivo muniti di Green Pass - precisa l'ente in una nota - devono presentare un tampone molecolare avente esito negativo (effettuato non oltre le 48 ore dalla partenza) e compilare l'Health Travel Authorisation (reperibile qui). Anche per il viaggio di ritorno è necessario essere in possesso di tampone (antigenico o molecolare) con esito negativo effettuato massimo 48 ore prima del rientro. I viaggiatori inoltre potranno alloggiare solamente all'interno di strutture ricettive autorizzate.



"Le Seychelles - spiega Danielle Di Gianvito, marketing representative Seychelles Tourism in Italia - hanno lavorato costantemente a stretto contatto con strutture ricettive, compagnie aeree e tour operator per sviluppare e preparare l'accoglienza dei turisti internazionali e finalmente anche di quelli italiani che tanto amano questa meravigliosa destinazione".