La Palma, la colata lavica arriva all’oceano: rischio di nubi tossiche

Alla fine lo scenario temuto dagli scienziati si è purtroppo avverato: il vulcano Cumbre Vieja, che sta eruttando da giorni a La Palma, nelle Canarie, non solo non si è fermato, ma ha fatto fuoriuscire talmente tanto magma da farlo arrivare fino all’oceano.

Al momento la costa interessata è quella di Tazacorte, nell'area della spiaggia di Los Guirres, dove la lava è precipitata da una rupe alta 100 metri. Il contatto con l'acqua, spiega rainews.it, ha creato una colonna di fumo scuro, trasportata verso la terraferma dal vento. Il mare in quella zona è poco profondo e l'Istituto spagnolo di oceanografia ha fatto sapere che in meno di 54 minuti "si è generato un imponente deposito di oltre 50 metri di altezza", che continua a crescere, ha riferito El Pais.



La popolazione di Tazacorte è stata invitata a non lasciare le proprie abitazioni perché potrebbero verificarsi fenomeni pericolosi come altre nubi di gas tossici ed esplosioni. Il governo regionale dell'arcipelago ha decretato un "raggio di esclusione di 2 miglia nautiche" intorno al luogo.