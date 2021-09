La Gran Bretagna potrebbe essere vicina al passaporto Covid europeo

Il sistema europeo del passaporto Covid potrebbe sbarcare tra non molto in Gran Bretagna. Il meccanismo potrebbe essere dunque adottato anche per gli spostamenti tra Europa e Uk.

I contatti con le autorità Uk, afferma travelmole.com, sarebbero ormai in fase avanzata.



A regime, sarebbe dunque possibile verificare rapidamente la validità del certificato al check-in e alle frontiere. Il digital covid certificate dell’Ue, ricorda il portale di informazione trade d’Oltremanica, è adottato anche da diversi Paesi al di fuori dell’Unione.