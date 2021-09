Repubblica Ceca: dal Wttc arriva il marchio Safe Travels

“Celebriamo la Giornata Mondiale del Turismo con il marchio Safe Travels”. Klára Dostálová, ministro per lo Sviluppo Regionale della Repubblica Ceca, non potrebbe essere più soddisfatta. Il Paese ha infatti ottenuto dal Wttc il ‘Safe Travels Stamp’, che attesta lo status di destinazione sicura.

A richiedere il marchio l'Ufficio Nazionale del Turismo CzechTourism che, sulla base dei documenti della Camera di Commercio Ceca, delle associazioni professionali e del Ministero della Salute della Repubblica Ceca, ha sviluppato una serie di raccomandazioni preventive di sicurezza e igiene per il turismo individuale.



"Obiettivo attirare turisti stranieri"

"Come l'iniziativa ‘Open forever’, il marchio ‘Safe Travels’ si basa su un sistema di autoregolamentazione" afferma Jan Herget, direttore di CzechTourism, aggiungendo: "Entrambi i nostri progetti aiuteranno non solo a rimanere aperti per sempre, ma anche ad attirare turisti stranieri. Alcuni hotel hanno già il marchio Safe Travels incorporato nei loro profili, pertanto credo che ottenere il marchio sarà un importante vantaggio competitivo per gli imprenditori cechi".



Imprenditori e associazioni turistiche potranno richiedere il marchio ‘Safe Tralvels’ dal 1° ottobre 2021 tramite il modulo di registrazione sul sito web dell'agenzia CzechTourism. Vi si troveranno anche raccomandazioni e i conseguenti principi, regole e condizioni per l'utilizzo del marchio per i singoli settori (ad es. negozi al dettaglio, hotel, ristoranti, saune, piscine, campi da golf, cinema, funivie e altri), che ci si impegna a rispettare inviando il modulo. La concessione e l'utilizzo del marchio Safe Travels è gratuito.