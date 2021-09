Wttc: salgono a 400 le mete con il marchio Safe Travels

Sono oltre 400 le destinazioni in tutto il mondo che hanno ottenuto dal Wttc il marchio Safe Travels. Gli ultimi Paesi cui il World Travel & Tourism Council ha assegnato il riconoscimento sono Nuova Zelanda, Svizzera e Oman. “Siamo lieti - osserva Julia Simpson, president & ceo di Wttc - che il nostro marchio Safe Travels continui a rafforzarsi sempre di più e sia stato adottato da destinazioni in ogni angolo del mondo".

Il programma, che come spiega TravelMole è stato lanciato per la prima volta poco più di un anno fa, è un sigillo di approvazione che l’associazione assegna alle destinazioni Covid-safe con l’obiettivo di incoraggiare il ritorno di viaggi internazionali sicuri.



Uno standard stabilito

"Dal Portogallo a Porto Rico, dallo Sri Lanka alla Slovenia, il nostro sigillo è ora riconosciuto in tutto il mondo - aggiunge la ceo - e stabilisce uno standard di protocolli di salute e sicurezza in modo che i visitatori possano spostarsi in sicurezza sapendo che una destinazione segue gli standard più elevati".



Secondo l'Economic Impact Report del Wttc 2020, nel 2019 i viaggi e il turismo hanno contribuito per il 10,4% al Pil globale e hanno sostenuto 334 milioni di posti di lavoro.