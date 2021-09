Visit Brussels, al via la promozione autunnale: tappa a TTG Travel Experience

Visit Brussels accelera sulla promozione. L’ente rilancia il palinsesto di eventi per l’autunno, presentando iniziative rivolte trade - inclusa la partecipazione a TTG Travel Experience - e al Mice, nonché azioni mirate sul consumer.

“Dopo mesi di webinar e di appuntamenti virtuali, siamo entusiasti di tornare ad incontrare dal vivo i nostri partner: Bruxelles è finalmente pronta ad accogliere i turisti con il suo spirito eclettico e con tanti eventi speciali che potranno aggiungere un tocco di originalità alle proposte di tour operator e agenti di viaggio – spiega in una nota Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -. Dal 28 ottobre al 6 novembre, ad esempio, ci sarà la quinta edizione di Bright Brussels, festival delle luci a base di istallazioni artistiche luminose disseminate per la città. Nel mese di novembre sarà la volta di Bruxelles sur Scènes, festival culturale con un ricco programma di musica dal vivo e cabaret nei caffè e nei teatri della città- E poi a dicembre abbiamo confermato la rassegna Plaisirs d’Hiver, con mercatini di Natale, addobbi speciali e tante sorprese che renderanno magica la città”.



Le iniziative

Numerose le proposte per vivere Bruxelles all’aria aperta, come i circuiti a piedi o in bicicletta dedicati alla visita dei 4 patrimoni Unesco: la Grand Place, il Palais Stoclet, le 4 ville art nouveau di Victor Horta e la Foresta di Soignes.



Agli appassionati di cicloturismo Visit Brussels dedica, inoltre, due bike hub dove gli escursionisti possono trovare facilities per il noleggio e la riparazione dei mezzi, prenotare tour guidati, informarsi sui percorsi, gli alloggi e gli altri servizi disponibili. Il primo si trova in pieno centro, presso il Grand Hospice, il secondo nella zona di Ixelles, ai margini della Foresta di Soignes.



“I servizi turistici sono tutti perfettamente funzionanti – prosegue Gandini – abbiamo creato anche il marchio Brussels Health & Safety Label che identifica attrazioni, musei, hotel, alloggi, ristoranti, bar, location, strutture e fornitori che garantiscono il rispetto dei più rigorosi standard di igiene, sicurezza e controllo. Al momento per entrare nella Regione di Bruxelles Capitale ai cittadini italiani è richiesta la compilazione anticipata di un modulo di localizzazione analogo a quello nostrano e il possesso degli stessi requisiti necessari per ottenere il Green Pass”.



Tra i prossimi appuntamenti già confermati: il TripelBFest2021, festival della birra belga che si terrà ai Docks Dora di Torino dal 7 al 10 ottobre, aperto a tutti gli appassionati che desiderano scoprire la storia e i segreti di una delle più longeve tradizioni del Belgio; TTG Travel Experience in collaborazione con KKM Group, per la presentazione dei nuovi pacchetti esperienziali realizzati con Enjoy Destinations; e il workshop MICE Ediman Full Contact, dal 4 al 6 novembre a Como.