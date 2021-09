I turisti dalla Gran Bretagna che desiderano viaggiare verso l'Egitto classico nell'autunno del 2022 potrebbero perdere l'occasione perché gli hotel si stanno già riempiendo per i periodi di punta.

Il direttore commerciale di Discover Egypt, Philip Breckner, ha dichiarato a TTG Media di aver già ricevuto avvisi di tutto esaurito da parte di hotel e crociere sul Nilo per ottobre 2022, tradizionalmente l'alta stagione per visitare i siti storici de Il Cairo e lungo il Nilo.

"Abbiamo ricevuto lo stop da hotel e crociere sul Nilo e non solo per ottobre 2021, ma anche per il 2022 - ha affermato -. Tutti gli altri paesi, tranne il Regno Unito e pochi altri (come l’Italia, ndr), stanno inviando persone in Egitto a pieno regime. Non possiamo quindi già più soddisfare le prenotazioni; è una situazione frustrante".



Sebbene l'Egitto sia stato rimosso dalla lista rossa all'inizio di questa settimana, il Foreign Office continua a sconsigliare tutti i viaggi non essenziali nel Paese a causa dei rischi di Covid-19. Breckner ha affermato che la maggior parte dei clienti di Discover Egypt sta riprogrammando le prenotazioni dopo che i viaggi sono stati cancellati a causa della pandemia negli ultimi 18 mesi.