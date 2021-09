I personaggi più influenti del turismo: un manager italiano nella classifica del The Australian

C’è anche un italiano tra i 50 personaggi più influenti dell’industria dei viaggi mondiale. La classifica stilata dal The Australian, che premia i manager che si sono distinti per capacità di leadership e innovazione, dedica infatti un posto a Roberto Martinoli, presidente e ceo di Silversea Cruises.

La testata australiana riconosce al manager la capacità con cui ha “supervisionato la crescita della compagnia, migliorato le sue navi e i suoi itinerari (comprese le nuove partenze delle Galápagos) e guidato l’acquisizione del 2018 da parte del Gruppo Royal Caribbean”.



Tra gli altri nomi entrati a far parte della lista, ai primi posti figurano Luke Bailes, fondatore di Singita, Ronald Akili, di Seminyak, e James and Hayley Baillie, proprietari di diversi resort di lusso in Australia.