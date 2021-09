Broadway riaccende le luci del turismo di Manhattan

Il turismo di New York City è pronto a rinascere e una delle spinte maggiori arriva dalla riapertura di Broadway avvenuta pochi giorni fa.

Hotel e ristoranti del distretto e non solo, brindano con ottimismo dopo 18 mesi difficilissimi dovuti alla pandemia. "Wicked", "Chicago", "Il Re Leone" e "Hamilton", sono questi i quattro show che hanno riacceso le luci dei teatri della Grande Mela. I protocolli di sicurezza adottati sono un incentivo per il pubblico, fondamentale la vaccinazione.



E con la ripartenza di Broadway torna in attività anche Tkts, il celebre botteghino di Times Square in cui accaparrarsi i biglietti, spesso scontati, per i musical e gli spettacoli off-Broadway. Come riporta travelpulse.com, si tratta di un importante passo avanti, un simbolo di ritorno alla normalità che dovrebbe lentamente ricondurre ai ritmi pre-Covid. G. G.