Il Cile riapre dal 1 ottobre ai visitatori stranieri vaccinati

Il Cile ha annunciato che riaprirà ai turisti stranieri a partire dal 1 ottobre, dopo oltre un anno e mezzo di chiusura delle frontiere.

Il Paese, come segnalato da Travelpulse, consentirà solo ai turisti completamente vaccinati di viaggiare in aereo attraverso gli aeroporti di Santiago, Iquique e Antofagasta.

I viaggiatori devono soddisfare diversi requisiti di accesso, fra i quali la compilazione 72 ore prima del viaggio del modulo Affidavit. Il modulo, che può essere trovato e compilato online, include informazioni importanti come la storia medica, la cronologia dei viaggi precedenti e le informazioni di contatto.



I visitatori in Cile devono anche mostrare la prova della copertura assicurativa di viaggio per un minimo di 30mila dollari e di aver sottoscritto una polizza di copertura Covid-19. È inoltre richiesto un risultato negativo del test Pcr eseguito entro 72 ore prima del viaggio. I viaggiatori dovrebbero anche caricare il loro stato di vaccinazione per ottenere il Mobility Pass del Ministero della Salute cileno.

Infine, tutti i visitatori in Cile devono autoisolarsi per cinque giorni nell'alloggio che scelgono, come un hotel o una residenza privata.



Durante il viaggio in Cile, è inoltre necessario attenersi a un processo di follow-up, che consiste nell'auto segnalazione quotidiana di eventuali sintomi, nonché della posizione e dei test via e-mail per un periodo di quattordici giorni.

Il Cile vanta uno dei migliori tassi di popolazione vaccinata del Sud America, con il 75,9% che ha ricevuto almeno una dose e il 72,7 percento completamente vaccinato.