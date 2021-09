Mauritius è pronta a riaprire i suoi confini ai visitatori completamente vaccinati dal prossimo 1 ottobre.

Il Paese ha uno dei più elevati tassi di vaccinazione completa in Africa, con il 60% della popolazione complessiva vaccinato.La campagna di vaccinazione è ancora in corso e includerà anche i minori di 18 anni a partire dalla fine di settembre.

Attualmente i numeri di ospedalizzazione sono molto bassi: una media di poco più del 3% dei pazienti ricoverati negli ultimi 28 giorni, la maggior parte dei quali si trovava in strutture sanitarie a causa di comorbilità associate piuttosto che per sintomi legati al Covid.



“Abbiamo adottato un approccio incentrato sulla salute, con protocolli rigorosi per proteggere la popolazione dall'inizio della pandemia. I nostri servizi di sanità pubblica continuano a funzionare secondo le loro normali capacità, con i protocolli aggiornati quando necessario. Strutture di terapia intensiva dedicate per i pazienti Covid-19 sono state allestite all'inizio della pandemia e sono state rafforzate secondo il piano di preparazione del Ministero, elaborato in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità - ha spiegato Kailesh Jagutpal, ministro della Salute e Benessere -. Abbiamo istituito lo screening aeroportuale e la messa in quarantena dei viaggiatori dal 2020. La nostra campagna di vaccinazione è stata sistematica e abbiamo già superato il nostro obiettivo come numero di adulti completamente vaccinati ben prima della completa riapertura delle nostre frontiere ai viaggiatori vaccinati il 1 ottobre".



Anche i viaggiatori non vaccinati possono recarsi a Mauritius, sottoponendosi a una quarantena di 14 giorni in camera in un hotel/struttura designata dallo Stato. In linea con l’ approccio incentrato sulla salute, questo stesso protocollo per i viaggiatori non vaccinati rimarrà in vigore quando il Paese riaprirà il 1 ottobre.