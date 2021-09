La Casa Bianca sta pianificando nuove regole per i viaggiatori internazionali. Come riportato da Travelpulse, quando gli Stati Uniti riapriranno ai viaggiatori internazionali, dovrebbe entrare in vigore un nuovo sistema per l'ingresso, che prevederà fra l’altro la tracciabilità dei contatti.

Tuttavia, l'amministrazione a stelle e strisce non ha ancora previsto un calendario per l'allentamento delle restrizioni di viaggio attualmente in vigore. La Casa Bianca ha comunque confermato di aver preso in considerazione l’ipotesi di aprire le porte ai viaggiatori internazionali vaccinati.



"Gli americani devono essere sicuri che il nuovo sistema che regola i viaggi internazionali sia sempre più sicuro anche se lasceremo entrare più viaggiatori - ha affermato il coordinatore per il coronavirus alla Casa Bianca, Jeff Zients -. Stiamo valutando la possibilità di considerare la necessità di vaccinazione per i cittadini stranieri che viaggiano negli Stati Uniti".



Il segretario al Commercio Gina Raimondo ha osservato come l'attuale picco di casi interni al Paese di Covid-19 stia frenando la revoca delle restrizioni ai viaggi internazionali.



Il nuovo sistema

Per quanto riguarda il nuovo piano, Zients ha affermato che sostituirà le attuali restrizioni in favore di un un approccio "più sicuro e sostenibile". Parte del piano anche il tracciamento dei contatti dei passeggeri che viaggiano negli Stati Uniti in modo tale da consentire ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di contattare eventualmente i viaggiatori esposti al Covid-19.



Zients ha anche affermato che la Casa Bianca metterà a punto il programma non appena sarà possibile revocare le restrizioni di viaggio. Dal canto suo, l'American Society of Travel Advisors ha reagito sollecitando l'Amministrazione a riaprire i viaggi. "Esortiamo l'amministrazione Biden a finalizzare un piano per riaprire ai viaggi internazionali il più rapidamente possibile. Il piano dovrebbe prevedere le misure invocate insieme ai nostri colleghi del settore già la scorsa settimana”.



Fra le altre, l'allentamento delle restrizioni all'ingresso per i viaggiatori completamente vaccinati e l'allineamento degli standard richiesti a quelli dei Governi dei principali mercati in uscita, compresi Canada, Ue e Regno Unito.



"L'industria dei viaggi nel suo insieme non si riprenderà dal Covid fino a quando i viaggi internazionali non ripartiranno seriamente – chiude la nota dell’Asta -. Esortiamo l'amministrazione Biden fare la sua parte per far sì che questo accada".