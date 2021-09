La Svizzera autunnale cala i suoi assi: al via il corner nel centro di Milano

Obiettivo autunno. Al termine di un’estate sfidante, in Svizzera si guarda all’autunno con cauto ottimismo. Secondo l’ultimo sondaggio di Svizzera Turismo, gli albergatori prevedono un incremento del 2% dei pernottamenti rispetto all’anno scorso, mentre i viaggi in giornata dovrebbero crescere del 3%. Quest’ultimo dato deriva anche dalla possibilità di organizzare eventi, preclusa nel 2020.

Per questo Svizzera Turismo rilancia la ‘mappa dei colori’, un modo divertente per scoprire come varia la colorazione delle foglie e di conseguenza il paesaggio montano da settembre a novembre.

L’occasione per fare il punto sulla situazione e rilanciare i punti di forza di una destinazione vicina e facile da raggiungere è stata offerta da una serata organizzata nel cuore di Milano, presso il Brian&Barry Building di via Durini, dove Svizzera Turismo insieme ad alcuni partner ha organizzato un corner temporaneo con video installazioni e angoli dedicati alle città e regioni svizzere. Durante tutta la settimana a partire da ieri, i milanesi potranno incontrare i partner svizzeri (Lucerna, Made in Bern, Ticino, Ferrovia Retica e Swiss Travel System) e raccogliere informazioni e spunti per un soggiorno in Svizzera.



“La stagione alle porte offre tantissimi spunti per uno stop in Svizzera. Il tutto in una destinazione vicina e sicura, che può davvero offrire una valida alternativa specie in un momento nel quale i lunghi spostamenti sono ancora difficoltosi” ha segnalato Piccarda Frulli, vice direttore Italia di Svizzera Turismo (nella foto).

L’offerta della destinazione si è declinata attraverso gli interventi dei rappresentanti di alcune realtà attive sul territorio: Laura Caduff di Pilatus, Cecilia Brenni di Ticino Turismo, Enrico Bernasconi di Ferrovia Retica, Lars Werner di Radisson Blu, Renato Julier di Interlaken Turismo, Dimitri De Man di Sts, Ilona Ott di Bls e Martina Frei di Lucerna Turismo.

Il corner di via Durini resterà attivo tutta la settimana per fornire informazioni sui pacchetti autunnali in Svizzera. Fra le altre, le ultime novità dello Swiss Travel Pass e alcune chicche come la ‘spesa in fattoria’ da sperimentare in Ticino.

