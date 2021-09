Ecdc aggiorna la mappa: sei regioni italiane in rosso

L’Ecdc ha pubblicato il nuovo aggiornamento della mappa di rischio delle Regioni dell'Unione europea. L'Italia è ormai quasi tutta di colore arancione, con solo sei regioni in rosso: Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.



Il quadro si presenta quindi meno critico rispetto ad altre parti dell’Europa. Resta infatti difficile la situazione in Spagna, Francia, Grecia e Portogallo. E sono rossi anche i Paesi Bassi e l’Irlanda.



In dettaglio, comp riporta SkyTg24, nell'ultima settimana la più alta percentuale di nuovi casi rispetto alla popolazione si è verificata nella Francia meridionale e nella parte settentrionale dell'Irlanda, oltre che in alcune isole e zone della Grecia. Queste regioni sono le uniche colorate in rosso scuro in Europa.

In generale però migliora la situazione delle zone rosse europee: in Francia diminuiscono, mentre nei Paesi Bassi e in Germania restano stabili. In aumento solo nei Balcani, dove Slovenia e Croazia vengono classificate come nuove zone rosse.

Aumentano invece i Paesi in arancione: qualche regione a nord-ovest della Francia e tutta la Svezia passano dal rosso alla fascia di rischio più bassa. In arancione quasi tutta la Romania. Restano stabili il nord-est della Germania, 14 regioni italiane, la maggior parte dei Paesi baltici.



Infine, pochi Paesi dell'Europa orientale hanno ancora zone verdi, come Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e una piccola regione della Romania.