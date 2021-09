Australia verso la rimozione del travel ban da novembre

Continua il tira e molla relativo al travel ban dell’Australia, i cui confini sono chiusi dal mese di marzo del 2020. Dopo il recente annuncio dell’estensione del blocco sia in entrata sia in uscita fino al prossimo mese di dicembre, spunta ora l’ipotesi della rimozione un mese in anticipo.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il Governo sarebbe ora orientato a fissare la riapertura già nel prossimo mese di novembre. Il cambio di orientamento sarebbe stato determinato da due fattori in contemporanea: da una parte la buona progressione del processo di vaccinazione, dall’altra l’aumento malumori in patria da parte dell’industria dei viaggi in particolare, costretta a lavorare soltanto con il turismo domestico.



L’annuncio da parte delle istituzioni potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.