L’appello arriva dalla presidente del Wttc, Julia Simpson: occorre considerare al più presto la possibilità per i turisti americani di viaggiare in Europa, pena gravi ripercussioni su tutta l’industria dei viaggi del Vecchio Continente.

“La protezione della salute pubblica deve rimanere la priorità - precisa Simpson - e il Wttc sostiene fortemente i protocolli di sicurezza per fermare la diffusione del Covid-19. La raccomandazione dell'Ue di reintrodurre le restrizioni ai viaggiatori statunitensi è tuttavia un passo indietro e impatterà fortemente sulla ripresa del settore”.



Invece di imporre restrizioni di viaggio così dannose - continua la presidente, come scrive Reportur.us – “l’Ue dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a utilizzare il suo innovativo certificato digitale Covid per ripristinare in sicurezza i viaggi internazionali, che sono essenziali per l'economia europea".