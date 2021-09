Abu Dhabi, dal 5 settembre stop alla quarantena per i Paesi in Green List: cosa cambia

Dal 5 settembre Abu Dhabi revocherà le misure di quarantena per i viaggiatori vaccinati e non provenienti dai Paesi in ‘Green List’, che ora includono anche l’Italia.

Al fine di agevolare l’ingresso nella capitale degli Emirati, attraverso l’Abu Dhabi Green Pass, Dct Abu Dhabi ha delineato un processo che consente di registrare il proprio certificato di vaccinazione internazionale o documento di esenzione dalla vaccinazione 5 giorni prima della data del viaggio, tramite la Federal Authority for Identity and Citizenship (ICA) Smart App o tramite il sito ica.gov.ae.



Una volta effettuata la registrazione, gli utenti riceveranno un sms di conferma con un collegamento all’app Alhosn - da scaricare prima del viaggio -, che mostrerà lo stato di vaccinazione e i risultati dei test Pcr, necessari per attivare l’Abu Dhabi Green Pass.



All’arrivo nell’Emirato, i viaggiatori riceveranno un numero di identificazione dall’immigrazione aeroportuale o tramite l’app o il sito Ica Smart. Il codice completerà la registrazione sull’app Alhosn. A seguito di un test Pcr in aeroporto, i visitatori potranno poi attivare il Green Pass, che consentirà loro di accedere a tutti gli spazi pubblici.



I bambini sotto i 12 anni e le persone con disabilità moderate e gravi sono esenti dal test Pcr Covid-19.



Vaccinati dai Paesi in Green List

In base alle nuove linee guida, i viaggiatori vaccinati (sono ammessi solo i sieri approvati dall’Oms) provenienti dai Paesi in Green List dovranno presentare un test Pcr negativo effettuato entro massimo 48 ore prima della partenza ed effettuare un test Pcr all’arrivo all’aeroporto. Saranno esentati dalla quarantena, ma dovranno eseguire un ulteriore test Pcr il sesto giorno di permanenza (contando il giorno di arrivo come giorno 1) organizzato all’interno degli hotel presso cui sono ospiti.



Non vaccinati

Anche i viaggiatori non vaccinati provenienti dai Paesi in Green List saranno esentati dalle misure di quarantena. Sarà loro richiesto di mostrare un test Pcr negativo effettuato al massimo 48 ore prima della partenza e di eseguire un test Pcr all’arrivo. Dovranno anche eseguire due ulteriori test Pcr il sesto giorno e il nono giorno (contando il giorno di arrivo come giorno 1).



Non in Green List

Ai viaggiatori vaccinati provenienti da Paesi non presenti in Green List sarà richiesto di mostrare un test Pcr negativo effettuato al massimo 48 ore prima della partenza e di effettuare un test Pcr in aeroporto all’arrivo. Saranno esentati dalla quarantena, ma dovranno eseguire due ulteriori test Pcr rispettivamente il quarto e l’ottavo giorno di permanenza (contando il giorno di arrivo come giorno 1), organizzato all’interno degli hotel presso cui sono ospiti.



I non vaccinati dovranno mostrare un test Pcr negativo effettuato al massimo 48 ore prima della partenza ed eseguire un test Pcr all’arrivo. Saranno tenuti a rispettare una quarantena di 10 giorni a casa o in hotel (contando il giorno di arrivo come giorno 1). Dovranno poi effettuare un test Pcr il nono giorno. In caso di risultato negativo la quarantena potrà concludersi al decimo giorno.