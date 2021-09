Irlanda: “Nessuna restrizione per i viaggiatori Usa vaccinati”

L’Irlanda non intende inasprire le regole di ingresso per gli americani. Il Governo ha fatto sapere che non seguirà quanto fatto, su raccomandazione dell’Ue, da alcuni Paesi del Vecchio Continente - Italia inclusa - e non rimuoverà gli States dall’elenco delle delle provenienze considerate sicure.

“La raccomandazione dell’Ue non è vincolante e gli Stati membri mantengono il controllo sulle proprie restrizioni alle frontiere”, ha affermato il Dipartimento della Salute irlandese, riporta Travel Mole.



Attualmente, all’arrivo nel Paese, i viaggiatori Usa devono esibire esclusivamente il certificato vaccinale e non sono soggetti a test o quarantena.