Lotta al Covid, Singapore è il Paese più vaccinato al mondo

È Singapore il Paese più vaccinato al mondo. L’80% dei suoi 5,7 milioni di abitanti ha infatti completato il ciclo di immunizzazione contro Covid-19, come affermano i funzionari governativi.

“Abbiamo superato un altro traguardo - ha dichiarato il ministro della Sanità Ong Ye Kung in un post su Facebook -: l’80% della nostra popolazione ha ricevuto le due dosi del vaccino: un altro passo in avanti nel renderci più resistenti all’infezione”.



Presto, aggiungono i funzionari governativi, si potrà iniziare a pensare a un allentamento delle restrizioni consentendo ad esempio anche grandi raduni come quello del New Year Countdown e i singaporiani potranno ricominciare a viaggiare, almento nelle destinazioni dove l’epidemia è maggiormente sotto controllo.



Tra i Paesi maggiormente virtuosi su questo fronte ci sono Emirati Arabi Uniti, Uruguay e Cile che secondo quanto riportato da eTurboNews, hanno immunizzato completamente oltre il 70% della loro popolazione.