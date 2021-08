Il Marocco apre le porte agli italiani senza quarantena

Gli italiani possono recarsi in Marocco senza bisogno di fare la quarantena. In base all’aggiornamento delle condizioni di accesso pubblicato da Royal Air Maroc, infatti, l’Italia è inserita nella lista A, l’elenco di quei Paesi per i quali non è stato disposto l’autoisolamento obbligatorio.

Per entrare nel Paese, dunque, basta presentare un certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale dopo due settimane di ricezione della seconda dose del vaccino o della dose singola. In alternativa si potrà presentare il risultato negativo di un test RT-PCR con il prelievo che deve essere tassativamente effettuato nelle 48 ore precedenti l’orario d’imbarco. Il certificato di vaccinazione o il test RT-PCR devono essere allegati nel certificato sanitario per i Paesi che dispongono di questo documento.



Il gruppo B

Diverso il caso dei viaggiatori provenienti dai Paesi del gruppo B; se non vaccinati dovranno produrre all’imbarco un voucher che giustifichi il pagamento di 10 giorni per la quarantena in uno degli hotel designati dalle autorità locali, con un test RT-PCR di controllo il nono giorno. L’elenco B include, tra gli altri, Francia, Spagna e Portogallo.