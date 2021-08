Cristiano Ronaldo investe in Gran Bretagna: nuovo hotel a Manchester

Dopo Lisbona, Madera, New York e Madrid c’è anche Manchester nelle mire di Cristiano Ronaldo, che sembra abbia già stanziato qualcosa come 31 milioni di euro per aprire un altro hotel dei suoi nella città britannica, tra Piccadilly e Newton Street.

La nuova struttura di lusso del gruppo Pestana, spiega Corriere dello Sport, potrà contare su 150 camere e sarà edificata dopo l’abbattimento di un edificio vuoto da una ventina d’anni, proponendo ai suoi ospiti anche una terrazza cn vista mozzafitao sulla città.



Il gruppo di CR7 prevede di sbarcare, nei prossimi anni, anche a Marrakech e Parigi.