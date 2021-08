Trip.com: torna la voglia di Europa per i turisti cinesi

Torna il turismo cinese in Europa. Lo dicono i dati del Gruppo Trip.com che mostrano una forte crescita della domanda di viaggi internazionali.

I dati di ricerca di Ctrip, dice Ice Shanghai, rivelano in particolare che i viaggiatori in Cina stanno mostrando un crescente interesse per i viaggi in Europa, con volumi di ricerca per voli e hotel europei che sono aumentati moltissimo quest’estate.



Rispetto alle ricerche pre-estate 2021 (1 gennaio-20 giugno), il volume di ricerca Ctrip per i voli europei è cresciuto di oltre il 150% a luglio e continua a crescere ad agosto, con un picco il 12 agosto superiore di oltre il 320% rispetto al periodo pre-estate volume.



Allo stesso modo, anche le ricerche degli utenti di Ctrip per gli hotel europei sono aumentate notevolmente: solo ad agosto sono aumentate in media dell’80% rispetto alla media di gennaio-giugno, con il picco per le ricerche registrato il 9 agosto, (quasi un +120% rispetto ai livelli pre-estate 2021).



“La ripresa globale dei viaggi è in corso e stiamo rafforzando le nostre partnership nei mercati locali per assicurarci di essere nella posizione migliore per supportare la ripresa e la crescita della loro attività insieme al ritorno dei flussi di viaggio nazionali e internazionali” - ha affermato Jane Sun, ceo di Trip.com.



Per agevolare la ripresa del travel, Trip ha infatti avviato diverse partnership con gruppi alberghieri e hotel in vari Paesi europei.