Grecia, arrivi turistici oltre le attese. Le stime del Governo

Era indicata come una delle destinazioni di punta del turismo in Europa e ora le prime indicazioni sugli arrivi in Grecia non solo confermano le previsioni, ma stanno andando ben oltre le attese.

Lo ha rivelato il ministro delle Finanze del Paese Euclid Tsakalotos nel corso di un’intervista televisiva riportata da L’Echo Touristique. Se inizialmente si prevedeva di arrivare almeno al 45 per cento degli arrivi del 2019, il settore al momento è intorno al 70 per cento. “È un buon anno rispetto allo scorso anno. Rispetto alle nostre stime va molto meglio”, ha poi ammesso il ministro.



Un andamento destinato a dare un importante boccata di ossigeno all’economia greca. Dopo il crollo del Pil di oltre 8 punti percentuali del 2020 quest’anno si punta a una crescita del 3,6 per cento.