L'uragano Grace arriva in Messico: 120mila bloccati in hotel da Tulum a Playa del Carmen

È previsto per oggi l’impatto dell’uragano Grace sulle coste dello Yucatan in Messico ed è allerta massima in particolare nelle zone turistiche dove in questi giorni è molto alta la presenza di turisti.

Secondo quanto riportato da Hosteltur sono circa 120mila i viaggiatori che nella giornata odierna dovranno restare barricati negli hotel durante le forti piogge e i venti di altissima intensità che toccheranno destinazioni di primo piano come Tulum, Playa del Carmen e l’isola di Cozumel. In alcuni casi non si esclude che gli ospiti degli hotel vengano trasferiti nei rifugi per evitare rischi maggiori che l’uragano dovesse salire ulteriormente di livello (attualmente 1).