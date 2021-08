Nuova Zelanda: confini chiusi fino al 2022

La Nuova Zelanda non riaprirà i confini ai turisti internazionali fino al 2022. Lo ha comunicato il primo ministro Jacinda Ardern, spiegando che con questo provvedimento intende mantenere il Paese virus free. E anche il prossimo anno un’eventuale riapertura sarà sicuramente cauta e graduale.

Secondo quanto riportato da TTGMedia il programma per il 2022 prevederebbe la possibilità di ingresso solo a persone che hanno completato l’iter di vaccinazione e i Paesi di provenienza saranno ‘schedati’ in tre scaglioni in base alla situazione sanitaria. “La fretta potrebbe vederci nella situazione in cui si trovano molti altri paesi”ha poi aggiunto la Ardern.