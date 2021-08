Il Governo delle isole Canarie ha esteso la copertura assicurativa per i turisti che si ammalano di Covid-19. Il dipartimento regionale, attraverso la società pubblica Promotur Turismo de Islas Canarias, ha infatti rinnovato per un altro anno la partnership siglata nel 2020 con Axa Spagna per tutelare i viaggiatori che durante il soggiorno nell’arcipelago contraggono il virus.

La polizza offre, infatti, la copertura di spese mediche, rimpatrio sanitario e prolungamento del soggiorno in caso di quarantena a chi risulti positivo al Covid.



“Il nostro obiettivo – ha spiegato Yaiza Castilla, ministro del Turismo delle isole Canarie a Hosteltur - è quello di rafforzare la reputazione dell’arcipelago come destinazione turistica sicura”.



La copertura potrebbe essere rinnovata per altri anni. Oltre ad avere prorogato l’accordo con Axa Spagna, infatti, il Governo ha pubblicato un nuovo bando di gara sulla Gazzetta ufficiale europea per riproporre la soluzione nelle prossime stagioni.