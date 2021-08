Star Wars Resort a Orlando, le anticipazioni sul nuovo hotel Disney

Aprirà nell'agosto 2022 all'interno del parco Disney di Orlando ma l'attesa per lo Star Wars Hotel è già cominciata.

Una struttura a forma di navicella spaziale con 100 camere che rappresenterà l'iconico Halcyon, qui si potrà pernottare per due notti tuffandosi in avventure intergalattiche. Vi sarà modo di apprendere come guidare la navicella o cimentarsi in combattimenti con la spada laser, tutto al prezzo di circa 5mila dollari a coppia.



Gli appassionati della saga di George Lucas non potranno fare a meno di gustarsi un pasto al Crown of Corellia e di godere di tutti i comfort delle cabine, alcune delle quali particolarmente lussuose.



Come riporta corriere.it, l'impressione generale sarà quella di vivere una crociera tra le stelle con spettacoli a tema ed emozioni adrenaliniche con tanto di salto nell'iperspazio. G. G.