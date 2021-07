L'Arabia Saudita riapre ai turisti stranieri dal 1° agosto

L'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura ai turisti internazionali a partire dal 1° agosto, con ben 49 Paesi autorizzati all'ottenimento di un visto turistico. I vaccinati saranno esentati dalla quarantena, per loro è a disposizione un portale per una pre-registrazione.

All'arrivo verrà comunque richiesto un tampone Pcr negativo eseguito nelle 72 ore antecedenti al viaggio, in aggiunta - laddove presente - al certificato di vaccinazione.



“L'Arabia Saudita non vede l'ora di riaprire le porte e il cuore agli stranieri", ha dichiarato Fahd Hamidaddin, ceo del Saudi Tourism Authority a travelpulse.com. Nei mesi della pandemia, numerosi sono stati gli investimenti per donare ai visitatori un'esperienza autentica in tutta sicurezza.



Rimarrà infatti l'obbligo del distanziamento sociale e della mascherina nei luoghi pubblici, considerando che oltre metà della popolazione locale ha già ricevuto almemo una dose del vaccino e il 20% anche la seconda. G. G.