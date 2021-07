Le Isole Baleari riceveranno 233 milioni di euro dall’Ue per le aree turistiche mature. I fondi serviranno a finanziare progetti che permettano di “riconfigurare alcune destinazioni puntando su un turismo più sostenibile e basato sulla circolarità”, come ha spiegato il ministro del Modello economico, del Turismo e del Lavoro del Governo delle Baleari, Iago Negueruela.

La cifra stanziata dovrà essere impiegata, secondo quanto precisato da Hosteltur, in progetti realizzati congiuntamente dal governo statale, da quello delle Isole e dalle amministrazioni locali, ed eseguiti entro la fine del 2023.



Un piano territoriale

Compito delle Baleari sarà redarre un piano territoriale che risponda alle sfide per la sostenibilità indicate dalla Comunidad, coordinando le azioni con il Governo, gli enti locali e i diversi attori pubblici e privati dell’ecosistema turistico della destinazione stessa.



Al nuovo importo di 133 milioni di euro andranno, inoltre, ad aggiungersi - come spiega la testata trade spagnola - altri 100 milioni che il Governo delle Isole aveva già preallocato, tramite un fondo proveniente dal Piano di recupero e resilienza Next Generation Ue, e che era stato concesso sia alle Baleari, sia alle Canarie. S. P.