Croazia, ultimato il ponte di Pelješac. Collegherà Dubrovnik al resto del Paese

La Croazia avrà presto il suo ponte più lungo. È stato infatti posto l'ultimo dei 167 massicci segmenti del ponte di Pelješac, in Dalmazia, che, a struttura completata, sarà con la sua estensione di 2.404 metri più grande singolo investimento infrastrutturale nella storia del Paese.

Come riportato da Ansamed, il ponte, che sarà aperto al traffico tra un anno, collega il sud della Dalmazia con la penisola di Pelješac e in questo modo connetterà Dubrovnik (nella foto) alla rete autostradale nazionale, evitando di passare per la piccola tratta di territorio bosniaco a Neum.



Le idee e i piani per la realizzazione di questo progetto esistono da almeno vent'anni, ma i tentativi di avviare i lavori sono stati molte volte fermati a causa degli altissimi costi. Solo dopo l'adesione della Croazia all'Unione europea, cinque anni fa, si è potuto pensare di accelerare i progetti grazie al supporto dei fondi comunitari.

Inoltre, il ponte dovrebbe far parte dell'autostrada adriatico-ionica, che partendo da Trieste attraverserà l'intera costa dell'Adriatico orientale per giungere in Grecia.



Il ponte unisce fisicamente il territorio nazionale e la regione di Dubrovnik cessa di essere slegata territorialmente dal resto del Paese. Il valore dell'intero investimento è di 400 milioni di euro, dei quali 357 sono direttamente finanziati dalla Commissione europea.