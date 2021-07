Le nuove regole italiane sull’utilizzo del Green pass per ristoranti, bar, teatri, cinema ed eventi che entreranno un vigore il prossimo 6 agosto sono tutt’altro che un caso isolato in Europa.

I turisti che, ad esempio, hanno trascorso una vacanza in Grecia nel mese di luglio si sono accorti a loro spese che, a partire dal 16 del mese, è stato reso obbligatorio presentare il certificato di vaccinazione o di esito negativo di tamponi per entrare nei bar, nei ristoranti e in tutti i luoghi di intrattenimento al chiuso.



Le regole, purtroppo, cambiano da un Paese all’altro, e i tempi di attuazione sono diversi per ogni Stato.



Qui proviamo a tracciare una panoramica aggiornata ad oggi sulle richieste e gli obblighi dei diversi Paesi europei in materia di pass vaccinali, secondo quanto riportato da euronews-travel.





Austria

L'ingresso a ristoranti, teatri, hotel, impianti sportivi richiede il certificato di vaccinazione, un test negativo o un certificato di guarigione dal COVID-19.



Cipro

Per entrare in ristoranti, bar e alberghi è necessario il Safe Pass, che documenta la prova della vaccinazione o un test negativo. Non corrisponde al Green pass europeo, ma si ottiene attraverso una app del Paese.



Croazia

Serve il green Pass per entrare nel Paese: nel caso non si possegga, è necessario sottoporsi a un tampone all'arrivo nel Paese e poi all'autoisolamento fino all'arrivo del risultato. Se non si effettua nessun tampone, è obbligatorio stare in autoisolamento per dieci giorni.



Grecia

Come detto, a partire dal 16 luglio è obbligatorio mostrare il Green pass (oppure certificati vaccinali o gli esiti negativi dei tamponi molecolari o rapidi) per entrare al bar, al ristorante e in tutti i luoghi di intrattenimento al chiuso.



Danimarca

La Danimarca richiede un "Coronapass" per tutti i luoghi di ristorazione e culturali al coperto. Il pass è disponibile in formato cartaceo o scaricabile tramite app.



Francia

Il presidente Emmanuel Macron ha ordinato per decreto che i visitatori di tutti i luoghi di ristorazione e culturali con una capacità superiore a 50 persone siano ora tenuti a mostrare un pass verde. Il decreto è ora in discussione al Parlamento.



Germania

Le restrizioni variano da stato a stato in tutta la Germania, ma è richiesto che i clienti debbano presentare un risultato negativo del test o una prova di vaccinazione per essere ammessi in bar e ristoranti al chiuso. Non è ancora stato fatto un decreto legge apposito.



Lettonia

I luoghi all’aperto sono accessibili senza Green pass, ma solo le persone vaccinate possono accedere a locali al chiuso, utilizzare palestre, cinema e teatri.



Lituania

Le persone con il pass vaccinale elettronico della Lituania possono cenare al chiuso e accedere ai siti culturali e di intrattenimento. Il green pass europeo è accettato per i turisti.



Olanda

Non c’è nessuna legge che imponga l’utilizzo del pass vaccinale, ma solo le attività che controllano il Green pass possono funzionare a pieno regime.



Portogallo

Oltre 60 comuni ad alto e altissimo rischio - comprese le città di Lisbona e Porto - richiedono la prova di una vaccinazione COVID o un test negativo il venerdì sera dopo le 19.00 e nel fine settimana per accedere ai locali.



Irlanda

Il governo irlandese ha recentemente approvato una legge con un voto ristretto che consente a pub, caffè e ristoranti di servire le persone vaccinate al chiuso a partire dal 26 luglio. È accettato il pass europeo.



Slovenia

L'ospitalità indoor è aperta ai maggiori di 18 anni che sono vaccinati o possono presentare la prova di un test COVID-19 negativo. I tavoli devono essere distanti 3 metri, anche con l'utilizzo del pass.