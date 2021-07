Gli Usa contro la variante Delta: travel warning per Spagna, Portogallo e Cipro

Il Cdc, il Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie e il Dipartimento di Stato Usa hanno emesso un warning contro i viaggi degli americani in Spagna, Portogallo, Cipro e anche Kirghizistan a causa di un numero crescente di casi di Covid-19 registrato in quei Paesi.

Secondo quanto riportato da eTurboNews per questi Stati il Cdc ha innalzato l’allerta al ‘livello 4: molto alto’, consigliando agli americani di non viaggiare verso quelle destinazioni.

Sotto attento monitoraggio anche anche la situazione di Israele, ora classificata nella categoria 3 del Travel Advisory.