Regno Unito: lievita il costo del soggiorno obbligatorio in hotel durante la quarantena

In Gran Bretagna, il costo di un soggiorno obbligatorio in hotel in quarantena potrebbe aumentare di 500 sterline secondo una nuova proposta del Governo.

Come indicato da Travelmole, la cifra potrebbe quindi arrivare a un prezzo totale di 2mila 250 sterline nel tentativo di scoraggiare i viaggi non necessari nei paesi della lista rossa.



I viaggiatori che arrivano da destinazioni ad alto rischio attualmente pagano mille750 sterline a persona, quota che include due test Pcr Covid, trasporto dall'aeroporto e pasti.



Si stima che circa 30mila delle oltre 100mila persone alle quali è stato richiesto di soggiornare in hotel in quarantena fossero in viaggio di piacere.