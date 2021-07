Dopo 8 mesi e mezzo riapre la Tour Eiffel a Parigi

Ha riaperto venerdì 16 luglio, dopo 8 mesi e mezzo di chiusura, la Dama di ferro, la Tour Eiffel, uno dei simboli di Parigi.

Chiusa da fine ottobre a causa della pandemia, il monumento simbolo della Francia ha riaperto con i primi turisti in fila per salire in cima nonostante le incertezze sanitarie legate alla variante Delta del coronavirus.



È stata la chiusura più lunga dai tempi della Seconda Guerra Mondiale.



"La Dama è pronta, ieri ha dato un grande spettacolo per prepararsi", ha detto all'agenzia France Presse il presidente della società che gestisce la Torre (Sete) Jean-François Martins, riferendosi ai fuochi artificiali per la Festa Nazionale del 14 luglio che vengono sparati da lì.



La capienza è stata comunque ridotta di metà, per un massimo giornaliero di 13.000 visitatori.