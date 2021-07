La Corte costituzionale della Spagna prende posizione in merito al lockdown imposto durante la primavera 2020, giudicandolo incostituzionale. La sentenza della Corte - adottata con una maggioranza di sei voti favorevoli e cinque contrari - potrebbe avere come conseguenza la revoca di multe o altre sanzioni imposte a coloro che si trovavano fuori di casa senza un valido motivo.

Di fatto, come riporta Tgcom24, la Corte non ha messo in dubbio la necessità o la pertinenza delle misure varate a suo tempo dal governo di Pedro Sanchez, quanto il meccanismo legale scelto per la loro applicazione, ovvero lo stato di emergenza sanitaria.



Dato che il lockdown costituiva una limitazione dei diritti fondamentali dei cittadini, secondo la Corte l'esecutivo avrebbe dovuto fare ricorso allo stato di assedio che tuttavia, diversamente da quello di emergenza sanitaria, richiedeva un voto favorevole da parte del Parlamento.