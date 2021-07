Canarie, lo spettacolo della natura: le dieci spiagge più belle

Paesaggio, sabbia e qualità dell’acqua. Questi i criteri scelti dall’ente da Islas Canarias, ente del turismo dell’arcipelago delle Canarie, per stilare la classifica delle spiagge più belle delle isole.

Al primo posto si piazza la spiaggia di El Golfo a Lanzarote, fatta di ciottoli di lava nera e il cui piccolo golfo è delimitato dalle scogliere modellate dalla forza del vento nel corso dei secoli. Seguono sul secondo gradino del podio le spiagge nelle dune di Corralejo, a Fuerteventura: 9 km di sabbia bianca e fine, formatasi naturalmente in seguito all’erosione delle conchiglie.



Tra mito e natura

Al terzo posto troviamo Playa del Ingles, Valle del Gran Rey, a La Gomera, una detinazione leggendaria per i movimenti hippy e alternativi e vicina a ristoranti e locali. Quarta è la Cala di Tacorón, nel Sud dell'isola di El Hierro, seguita dalla spiaggia di Nogales a La Palma, un concentrato di tutto ciò che di bello l’isola ha da offrire tra montagne, sentieri, lava, oceano e paesaggi verdeggianti.



Sesto posto per la Playa de Papagayo nella parte Sud di Lanzarote, una delle più popolari dell’isola.

Nel Sud di Tenerife, invece, si trova una delle spiagge preferite dagli abitanti dell'isola: El Médano, un lido di sabbia dorata, acque poco profonde e onde moderate, con tutti i servizi necessari per una spiaggia urbana. All’ottavo posto troviamo Las Conchas a La Graciosa, accanto a Lanzarote, la meno popolata delle Canarie.



Segue Maspalomas a Gran Canaria e, a chiusura della speciale classifica, la spiaggia di Benijo a Tenerife, situata nel Parco Rurale di Anaga nel Nord-Est dell'isola, al termine di una strada che regala una vista spettacolare sull'Atlantico.