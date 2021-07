La conferma arriva dal sito Viaggiare Sicuri della Farnesina: la Grecia, così come la Francia, ha deciso di estendere l’uso del Green pass anche per accedere ai luoghi della cultura e del divertimento.

“Le Autorità elleniche – spiega l’aggiornamento sul sito della Farnesina - hanno annunciato che a partire da venerdì 16 luglio 2021 i clienti di ristoranti, bar, caffè e di tutti i luoghi di intrattenimento al chiuso (cinema, teatri, ecc.) dovranno dimostrare (ad esempio tramite esibizione del Certificato Digitale Covid-UE, di certificato vaccinale o esito negativo di tampone molecolare o antigenico) di essere stati vaccinati o di essere risultati negativi negli ultimi tre giorni”.



Solo ai minorenni sarà consentito l’accesso sulla base del risultato negativo attestato a seguito di self-test. Le norme, aggiunge Viaggiare Sicuri, non valgono per gli esercizi di ristorazione e bar all’aperto, che quindi non richiedono la prova della vaccinazione o un test molecolare o antigenico.