L’Italia batte l’Inghilterra a Wembley vincendo il campionato europeo di calcio 2020. Ma gli inglesi non ci stanno e a poche ore dalla sconfitta in casa cominciano a piovere le disdette dei viaggi prenotati in Italia. Come riportato da Il Messaggero infatti, a 72 ore dalla finale gli alberghi di Roma hanno registrato circa 300 disdette improvvise, con un calo del 40 per cento degli arrivi.

La situazione comincia a preoccupare, anche perché, in tempi ‘normali’, le presenze inglesi arrivavano a circa mezzo milione all'anno. Presenze che per gli alberghi si traducono in entrate pari a 10 milioni di euro. "Alcuni clienti – hanno spiegato gli operatori - ci hanno detto che non se la sentivano più di venire in Italia, dove sarebbero stati oggetti di derisione per la finale persa".



Fra i motivi delle disdette c'è anche l'obbligo di quarantena di 5 giorni: una misura imposta dopo la massiccia diffusione della variante Delta nel Regno Unito. "Nessuno di noi prende sotto gamba i rischi sanitari, ma la questione è stata gestita male, almeno in termini di comunicazione - ha spiegato a Il Messaggero Roberto Necci, vice presidente di Federalberghi Roma -. Non soltanto perché quello inglese è un mercato importante per noi: in questa fase non possiamo permetterci ulteriori battute d'arresto, anche perché con le riaperture le camere occupate sono aumentate appena del 2 per cento".