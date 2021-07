Lituania: niente quarantena per i turisti italiani

Gli italiani che vogliano recarsi in Lituania non dovranno più sottoporsi alla quarantena all’arrivo. La decisione è stata presa dal Paese per tutti i visitatori provenienti da Stati in categoria gialla e verde (tra questi ultimi, appunto, l’Italia), i quali possono ora visitare la Lituania senza l’obbligo di autoisolamento, basta che risultino negativi al testo Covid-19.

Nel caso in cui, invece, abbiano completato il ciclo di vaccinazione, o siano guariti dall’infezione, non dovranno sottoporsi nemmeno al test.



"Un passo avanti"

“Un passo avanti che prevediamo contribuisca significativamente alla ripresa delle aziende legate al turismo” ha dichiarato Inga Valentonienė, Responsabile di Prodotto Turismo e Marketing di Lithuania Travel, aggiungendo che nel Paese le aziende del settore turistico sono preparate per una stagione estiva in piena attività e sono impazienti di dare il benvenuto ai turisti stranieri.



Il turismo pre-pandemia contribuisce in misura notevole all’economia della Lituania; basti pensare che, nel periodo pre-pandemia, il giro d’affari derivante dall’industria dei viaggi era superiore a 977,8 milioni di euro all’anno.