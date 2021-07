Gli alberghi sono aperti, nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti, e accolgono tutti i turisti che abbiano completato il processo di vaccinazione 14 giorni prima. Arrivano dall’Ente Ellenico per il Turismo gli ultimi aggiornamenti per tutti coloro che intendano visitare la Grecia.

È consentito viaggiare in tutta la Grecia continentale (in treno, autobus o auto). Prima di mettersi in viaggio non è obbligatorio, ma fortemente consigliato, sottoporsi a un self-test per il Covid-19.



I documenti da presentare

I viaggiatori in aereo o in traghetto per le isole (eccetto Lefkada, Evia e Salamina) dovranno mostrare agli ufficiali di bordo o un certificato di vaccinazione (a condizione che siano trascorsi quattordici giorni dalla loro vaccinazione completa), oppure il risultato negativo di un test molecolare prc per il Covid-19, effettuato non più di 72 ore prima di mettersi in viaggio; oppure un test antigenico (rapido) effettuato nelle ultime 48 ore.



In alternativa si potrà presentare un certificato medico di avvenuta infezione da Covid-19 in lingua inglese, francese, tedesca, italiana, spagnola o russa. Il certificato dovrà essere rilasciato dopo trenta giorni dalla data del risultato positivo del test e resta valido per sei mesi.



I viaggiatori provenienti dall'estero hanno inoltre la possibilità di mostrare il Certificato Digitale per il Covid-19, in formato cartaceo o elettronico, che contenga informazioni relative alla loro vaccinazione, o il risultato dei test pcr o test rapidi effettuati prima di mettersi in viaggio, oppure i dettagli sull'avvenuta infezione dal Covid-19.



I bambini di età inferiore ai 12 anni possono viaggiare liberamente.



Da segnalare anche che tutti i passeggeri dei voli dovranno compilare il modulo Passenger Locator Form (PLF) un giorno prima del loro arrivo in Grecia.



Le regole in vigore

Per quanto riguarda, invece, le regole anti-Covid in vigore nel Paese, è obbligatorio indossare la mascherina negli spazi al chiuso, compresi i mezzi di trasporto pubblico e i pullman interurbani. È prevista una multa per chi non la indossa.

I taxi possono trasportare fino a tre passeggeri oltre al conducente, tranne quando trasportano membri della stessa famiglia. È obbligatorio indossare la mascherina.



Se prima del viaggio di ritorno si ha la necessità di essere sottoposto a screening per il Covid-19 è possibile visitare la mappa delle sedi dei test diagnostici Covid-19, a cui si può accedere tramite l'app Visit Greece, disponibile per il download in inglese e greco.