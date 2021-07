Il Governo francese invita i cittadini a non viaggiare in Spagna e Portogallo

La Francia si prepara ad alzare il livello di guardia nei confronti dei viaggi in Spagna e Portogallo a causa dell’aumento dei contagi in alcune zone dei due Paesi.

Lo ha anticipato questa mattina il ministro degli Affari europei Clemente Beaune nel corso di un’intervista a France 2 riportata dal Corriere della Sera. Anche in questo caso a preoccupare è la variante Delta del contagio e l’invito del ministro alla popolazione francese è stato categorico: chi non ha prenotato ancora le vacanze eviti di farlo nei due Paesi e in particolare in Portogallo.



Non si tratterebbe quindi di un divieto, che andrebbe contro le decisioni prese dall’Unione europea, anche se le indicazioni del Governo saranno quelli di preferire la Francia o Paesi con un incidenza del contagio molto più bassa.